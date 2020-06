Con PimEyes il riconoscimento facciale è per tutti

10 Giugno 2020 – 19:48

Un team polacco ha lanciato PimEyes, sito che permette di caricare una fotografia per scoprire l’identità della persona raffigurata e dove compare.

