Ugo, il robot Mira Robotics per la crisi sanitaria

9 Giugno 2020 – 19:48

Pur essendo stato pensato con altre finalità, l’automa della giapponese Mira Robotics potrebbe tornare utile nella gestione della crisi sanitaria.

