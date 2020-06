TSMC andrà avanti anche senza le vendite a Huawei

9 June 2020 – 16:01

L’eventuale interruzione dei rapporti con Huawei non costituirà un ostacolo insuperabile per gli affari di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Fonte: Punto Informatico