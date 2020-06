Questo braccio robot raccoglie frutta e tinteggia al posto tuo

9 June 2020 – 16:49

Si chiama Exokinetic e si allaccia ai fianchi come una cintura per donare all’utilizzatore un braccio in più che può tornare utile nei lavori manuali. Per il momento a controllarlo è un operatore con un telecomando, ma in futuro potrebbe essere dotato di algoritmi di intelligenza artificiale per il movimento autonomo.Continua a leggere



Si chiama Exokinetic e si allaccia ai fianchi come una cintura per donare all’utilizzatore un braccio in più che può tornare utile nei lavori manuali. Per il momento a controllarlo è un operatore con un telecomando, ma in futuro potrebbe essere dotato di algoritmi di intelligenza artificiale per il movimento autonomo.

Continua a leggere Si chiama Exokinetic e si allaccia ai fianchi come una cintura per donare all’utilizzatore un braccio in più che può tornare utile nei lavori manuali. Per il momento a controllarlo è un operatore con un telecomando, ma in futuro potrebbe essere dotato di algoritmi di intelligenza artificiale per il movimento autonomo.

Fonte: Fanpage Tech