Piano Colao: scommettiamo sullo smart working

9 Giugno 2020 – 19:49

Il Piano Colao per il rilancio mette lo Smart Working in cima ai progetti per agevolare il lavoro e le aziende: troppa ambizione e poco tempo?

