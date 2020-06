Mac con processori ARM: l’annuncio è imminente

9 Giugno 2020 – 16:48

All’evento Worldwide Developers Conference 2020 delle prossime settimane il gruppo di Cupertino renderà ufficialmente noto il progetto Kalamata.

