Lenovo Chromebook C340-11 in offerta su Amazon

9 June 2020 – 19:28

Compatto e versatile, con caratteristiche adatte allo studio così come alla gestione dei documenti, a casa o in mobilità: Lenovo Chromebook C340-11 è oggi in offerta su Amazon al prezzo di 310 euro anziché a 349 euro. Un dispositivo basato sul sistema operativo Chrome OS di Google Sconti Amazon: Lenovo Chromebook C340-11 a -11% Può essere […]

