Le novità Apple che verranno annunciate il 22 giugno

9 Giugno 2020 – 18:23

(Foto: Apple)La Wwdc 2020 sarà la prima che si terrà interamente online per via della pandemia coronavirus Covid-19. Ma nonostante questa inevitabile cautela, la prossima conferenza per sviluppatori Apple dovrebbe riservare numerose novità interessanti. Facciamo il punto su cosa aspettarci e cosa no.

L’edizione 2020 della Worldwide Developers Conference si terrà dal 22 al 26 giugno e si potrà seguire interamente in streaming così come buona parte degli eventi tech (e non solo) di questo nefasto anno. Originariamente era attesa al San José Convention Center, teatro dell’edizione 2019.

iOs 14 e i nuovi sistemi operativi

Il numero uno di Apple, Tim Cook, apparirà sugli schermi presentando diverse novità hardware e software. Proprio quest’ultimo punto riserva le presentazioni che si possono confermare quasi al 100% ossia iOs 14 (qui le prime anticipazioni) e iPadOs 14 assieme al sistema operativo per Mac, MacOs 10.16 senza dimenticare le interfacce dei dispositivi come Apple Watch con la versione 7 che aumenta le funzioni per la salute e Apple Tv con la 15.

Siri potrebbe godere di miglioramenti che vanno da migliori performance nella dettatura e traduzione in tempo reale da iOs a MacOs fino alla possibilità (meno probabile) di personalizzazioni della voce.

Apple Watch 6 e AirTags

Protagonista di diversi rumors recenti, Apple Watch 6 potrebbe essere svelato il 22 giugno portando in dote non solo il nuovo sistema operativo, ma anche nuove funzioni come tachimetro, monitoraggio del sonno avanzato e rilevatore di attacchi di panico.

Finalmente al Wwdc 2020 si dovrebbero vedere le AirTags ossia dei piccoli accessori applicabili dove si desidera, che consentono la localizzazione rapida comunicando con i sistemi operativi proprietari.

Niente nuovi Mac, iPad né iPhone

Sembra assai remota la possibilità che Apple presenti al Wwdc pezzi importanti lato hardware come nuovi Mac o Macbook, ma soprattutto nuovi iPad o persino iPhone. Sono troppo vicine le presentazioni più recenti e l’appuntamento dovrebbe essere spostato per il prossimo autunno partendo da iPhone 12 fino ai nuovi iPad Pro.

Ci potrebbe invece essere l’annuncio del passaggio ai processori Arm da quelli Intel ripetendo quanto capitato 15 anni fa al Wwdc 2005 con Steve Jobs che confermò il passaggio da PowerPc proprio a Intel.





