La Ferrari da record venduta online a 2,64 milioni

9 Giugno 2020 – 15:03

Karissa Hosek © 2020 Courtesy of RM Sotheby’sDopo le sneakers da basket vendute a più di mezzo milione di euro è una supercar a far registrare un nuovo record. Infatti, si è conclusa su RM Sotheby’s – il ramo della celebre casa d’aste dedicato alle auto storiche – l’iniziativa intitolata Driving into Summer, che ha visto vendere oltre 193 veicoli e numerosi cimeli per un valore complessivo superiore a 14 milioni di euro.

Tra questi, è una Ferrari Enzo del 2003 aggiudicata a 2,64 milioni di dollari – circa 2,3 milioni di euro – che batte il record come l’automobile venduta al prezzo più elevato in un’asta online riservata ai collezionisti. Consegnata il 25 agosto 2003 dalla Ferrari di San Francisco al suo primo proprietario, la supercar – identificata dal telaio n. 13303 – è in perfette condizioni e ha percorso poco più di 2mila chilometri.

Il veicolo è dotato di cambio a sei marce, 651 cavalli di potenza e motore F140B V–12 che gli permettono di toccare i 100 km/h da fermo in soli 3,3 secondi e raggiungere una velocità massima di circa 350 km/h. La Ferrari Enzo in questione è uno dei 400 esemplari costruiti dalla casa automobilistica di Maranello dal 2002 al 2004 e a renderla ancora più rara sono le finiture dei sedili in tessuto rosso 3D.

Karissa Hosek © 2020 Courtesy of RM Sotheby’sNon sono stati da meno gli altri esemplari venduti nell’iniziativa Driving into Summer. Una Ferrari 288 GTO del 1985 è stata battuta a 2,31 milioni di dollari, mentre una Ford GT del 2017 a 836mila.

The post La Ferrari da record venduta online a 2,64 milioni appeared first on Wired.

Fonte: Wired