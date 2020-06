La cinquina (anzi, la sestina) dei finalisti del Premio Strega 2020

9 Giugno 2020 – 21:03

Sono stati annunciati in queste ore i finalisti del Premio Strega 2020. Tramite una diretta streaming trasmetta dalla sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma – non senza problemi tecnici e lungaggini varie – è stato svelato l’esito della prima votazione che ha individuato la celebre cinquina che passerà alla fase finale del più ambito riconoscimento letterario italiano.

Dei 12 semifinalisti individuati negli scorsi mesi, a contendersi il premio saranno: Sandro Veronesi, autore de Il colibrì (La nave di Teseo); Gianrico Carofiglio, con La misura del tempo (Einaudi); Valeria Parrella e il suo Almarina (Einaudi); Gian Arturo Ferrari e Ragazzo italiano (Feltrinelli); Daniele Mencarelli con Tutto chiede salvezza (Mondadori); a questo, per regolamento, si aggiunge un ulteriore finalista in rappresentanza della piccola-media editoria: Jonathan Bazzi, Febbre (Fandango).

Restano quindi esclusi gli altri autori e titoli giunti fino a qui: Silvia Ballestra, La nuova stagione (Bompiani); Marta Barone, Città sommersa (Bompiani); Alessio Forgione, Giovanissimi (Nn Editore); Giuseppe Lupo, Breve storia del mio silenzio (Marsilio); Remo Rapino, Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (Minimum Fax); Gian Mario Villalta, L’apprendista (Sem). L’annuncio di questa prima votazione solitamente era condotto di fronte al pubblico, ma quest’anno non è stato possibile per via delle limitazioni imposte dal coronavirus: i giurati del premio, i cosiddetti 400 Amici della domenica più una selezione di lettori forti, scuole, università, gruppi di lettura e lettori selezionati dagli Istituti di cultura italiana all’estero, hanno votato invece per via telematica dal 18 maggio scorso fino alle 13 di oggi, 9 giugno.

Il vincitore del Premio Strega 2020 sarà scelto fra Veronesi, Carofiglio, Parrella, Ferrari, Mencarelli e Bazzi il prossimo 2 luglio al Museo Etrusco di Villa Giulia, in una cerimonia che sarà trasmessa in diretta su RaiTre. In apertura della diretta di oggi, invece, è stato annunciato anche il vincitore del Premio Strega Giovani 2020, assegnato dal 2014 solitamente a Montecitorio: il riconoscimento va a Daniele Mencarelli con Tutto chiede salvezza.

The post La cinquina (anzi, la sestina) dei finalisti del Premio Strega 2020 appeared first on Wired.

Fonte: Wired