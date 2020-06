Immuni, i numeri e Piacentini

9 June 2020 – 16:25

Immuni scaricata più di 1 milione di volte da Google Play, stima che sembra leggermente al ribasso rispetto alle cifre fornite precedentemente.

The post Immuni, i numeri e Piacentini appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico