Google Maps ti informa se i mezzi pubblici sono troppo affollati

9 Giugno 2020 – 18:13

(Gif: Google)Google Maps offre nuove funzionalità per consigliare agli utenti su come muoversi in sicurezza nella fase 2 post emergenza coronavirus. Nello specifico, Big G consente di monitorare lo stato di affollamento dei mezzi di trasporto pubblico per aiutare a pianificare gli spostamenti e rispettare le misure di distanziamento fisico.

Grazie alla raccolta di dati da parte di Maps, gli utenti possono tenere sotto controllo lo stato di affollamento di una stazione ferroviaria, dell’autobus o della metropolitana. Basta digitare il nome della stazione o la fermata su Google Maps per consultare velocemente i dati. Questa funzionalità sfrutta i feedback degli utenti, ai quali Maps chiede una valutazione dello stato di affollamento.

Per accedere a queste informazioni, dopo aver selezionato la modalità “trasporto pubblico” e aver inserito la destinazione, l’utente dovrà scorrere la schermata di Maps verso il basso per accedere alla sezione dedicata alle previsioni di affollamento, consultando le informazioni o contribuendo ai report.

A queste informazioni Google ha aggiunto quelle relative alla temperatura dei mezzi di trasporto, all’accessibilità di stazioni e vetture, alla sicurezza a bordo, al numero di vagoni disponibili e, nei paesi dove il sistema di trasporto pubblico lo prevede, alla presenza di aree riservate alle donne. Dopo un test a febbraio 2020 in Giappone e India, queste funzionalità diventeranno disponibili in tutti i Paesi in cui Google opera.

Le statistiche si basano su dati aggregati e anonimizzati di utenti che hanno dato il proprio consenso alla cronologia delle posizioni di Google, un’impostazione che risulta essere disattivata come impostazione predefinita nel proprio account.

Fonte: Wired