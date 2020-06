WhatsApp: numeri di telefono esposti su Google

8 Giugno 2020 – 19:49

Migliaia di numeri di telefono personali registrati su WhatsApp, esposti su Google: controlla subito se c’è anche il tuo; ecco come fare.

The post WhatsApp: numeri di telefono esposti su Google appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico