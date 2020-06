Stanno arrivando gli smartphone con le fotocamere sotto lo schermo

8 Giugno 2020 – 15:04

(Foto: Visionox)Inizialmente la soluzione della fotocamera integrata al di sotto del display era una chimera tech, poi è diventata un’innovazione visibile e tangibile con i primi prototipi, ma non era sicuro potesse diventare un componente a disposizione dei produttori in tempi brevi.

Almeno fino alle scorse ore con un tweet del sempre ben informato leaker IceUniverse che ha pubblicato lo spot promozionale che annuncia formalmente la produzione di massa del primo modulo destinato a essere davvero montato sotto gli schermi di smartphone prossimi venturi. Ecco il filmato:

Come sottolineato dal tipster, Visionox è un produttore cinese specializzato nella realizzazione di schermi e infatti la fotocamera sarà strettamente connessa al pannello, visto che questo dovrà consentire di far filtrare la luce per immortalare foto e salvare video di ciò che si trova di fronte.

È proprio questo particolare quello più arduo a livello di progettazione dato che dai primi test richiedeva un sensore di grandi dimensioni e/o una porzione di schermo in grado di far passare la necessaria quantità di luce per consentire la cattura delle immagini.

Parte del lavoro sarà anche fornito da algoritmi proprietari di Visionox che andranno a elaborare i dati raccolti dal sensore per ottimizzarne le capacità. Va da sé che almeno in un primo momento la qualità non potrà essere altissima, ma col tempo potrà migliorare.

I benefici di una fotocamera piazzata sotto al display sono presto detti: così come già avvenuto per lo scanner dell’impronta digitale, si potrà limare spazio togliendolo alle cornici con un aspetto tutto-schermo senza dover ricorrere a notch, fori, sensori rotanti oppure periscopici.

Secondo le previsioni, il primo modello di smartphone con fotocamera al di sotto dello schermo dovrebbe apparire tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 e potrebbe Oppo oppure Vivo a includerlo a catalogo per primo, visto che entrambe le società hanno già presentato dei prototipi.



