L’IA dell’Air Force per il drone da combattimento

8 Giugno 2020 – 19:48

L’aeronautica militare degli Stati Uniti sta perfezionando un’intelligenza artificiale da dare in pasto a un drone per il combattimento aereo.

The post L’IA dell’Air Force per il drone da combattimento appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico