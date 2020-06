Le case delle serie tv che puoi affittare per le vacanze

8 Giugno 2020 – 18:03

I fan delle serie tv lo sanno: anche le produzioni più realistiche hanno sempre per lo minimo un aspetto che fa sognare gli spettatori, le case. Dai tempi di Carrie Bradshaw che in Sex and the City viveva in un appartamento newyorchese decisamente sproporzionato per le sue entrate di giornalista freelance, la sospensione dell’incredulità in fatto immobiliare è una costante di molti titoli seriali. Eppure non si può fare a meno di sognare di abitare o almeno trascorrere qualche tempo in molte di queste abitazioni fittizie. Che in molti casi, però, fittizie non sono: Airbnb, la nota compagnia online di affitti di breve periodo, ha resa nota una lista di destinazioni che sono divenute celebri proprio per essere apparse in alcune serie televisive.

Si parte da un antico casale nella campagna romana, più precisamente a Sant’Oreste: non si tratta solo della dimora della host Giada, che con la sua famiglia la abita da oltre 150 anni, ma è stata negli scorsi mesi anche il set in cui si sono svolte alcune riprese della serie Normal People (Persone normali). La produzione Hulu-Bbc, tratta dal romanzo di Sally Rooney e in arrivo quest’estate anche da noi su StarzPlay, ha dei momenti ambientati in Italia, che sono stati appunti girati in questa abitazione plurisecolare.

Ma se il vostro obiettivo è di passare le vacanze degne delle più amate eroine seriali, potete sempre trasferirvi momentaneamente in Spagna: nella terza stagione di Killing Eve (la vedete su Tim Vision), per esempio, vediamo la brutale quanto affascinante assassina Villanelle vivere in un lussuoso appartamento. Quello stesso appartamento si trova un edificio di Barcellona costruito nel 1906 e si può prenotare appunto su Airbnb.

Sullo stesso portale, ma questa volta a Maiorca, è disponibile anche la villa con piscina da sogno in cui vive il dj inglese Marcus, protagonista in absentia di White Lines, il nuovo thriller Netflix (ambientato in realtà a Ibiza, anche se le riprese si sono svolte per lo più nella principale delle isole Baleari). Se pianificate una vacanza di gruppo, la Villa Can Pirata – così si chiama – ospita fino a 10 persone. Mi raccomando, niente feste eccessive però.

