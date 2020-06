L’asciugacapelli smart e wireless che costa 200 euro

8 Giugno 2020 – 15:03

La comparsa di un phon wireless potente e intelligente era solo questione di tempo ma a sorprendere è la sua provenienza. La novità non arriva infatti da uno dei noti brand del settore, bensì l’americana AER, società di Milwaukee (Wisconsin) attiva dal 2012, che ha sviluppato un modello realizzato in plastica e metallo in grado di asciugare e proteggere i capelli senza l’ausilio del filo e la necessità di una presa di corrente nelle vicinanze. Ci è riuscita grazie a una batteria al litio e silicio – frutto della collaborazione con la società ingegneristica Stafl Systems – inserita sull’impugnatura che, nonostante il maggiore ingombro e peso (due chilogrammi) rispetto agli asciugacapelli in commercio, garantisce un’autonomia di quattro ore (si ricarica in 90 minuti) e, in caso di necessità può comunque sfruttare il cavo per non lasciare l’asciugatura a metà.

Quanto al funzionamento, l’azione dei 13 sensori consente di analizzare in tempo reale qualità e temperatura dell’aria (comprensibile dal colore dell’anello a Led sul bordo del beccuccio) e l’umidità dell’ambiente circostante, adeguando la modalità di asciugatura in relazione ai dati e alla tipologia del capello ed evitando il surriscaldamento del fon. Con l’app per smartphone, cui si collega via bluetooth, inoltre, si possono seguire i consigli degli esperti per trattare la chioma e tentare forme differenti.

Comodo da trasportare in valigia, borsa e zaino, AER Dryer è disponibile in nero, bianco e verde e nella confezione include la base di ricarica e altri due accessori. Gli interessati possono prenotarlo qui al prezzo di circa 200 euro (prime consegne a novembre), quasi la metà del costo con cui arriverà più tardi sul mercato: 389 dollari.

