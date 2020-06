Il trucco per pubblicare foto su Instagram da pc o Mac

8 Giugno 2020 – 15:03

(Foto: Pixabay)C’è un piccolo trucco per pubblicare foto su Instagram direttamente da pc o da Mac senza dover per forza passare dall’applicazione per iPhone o Android né da emulatori, ma sfruttando un espediente che si poggia sui browser. Dopo aver aperto alla messaggistica anche dal sito, Instagram potrebbe presto rendere ufficiale anche questa opzione, nell’attesa si può ovviare in modo piuttosto semplice.

Per ora il metodo funziona solo per le immagini e non per i video e necessita di un piccolo sforzo soltanto per la prima pubblicazione, poi successivamente sarà più rapido. Il trucco è aprire la pagina di Instagram richiedendo al browser di visualizzare la versione mobile. Ecco come fare:

Pubblicare su Instagram con Firefox, Chrome o Microsoft Edge

La procedura è sostanzialmente identica per tutti e tre. Si apre il sito ufficiale e si effettua il login o con le credenziali di Facebook oppure con nome utente e password.

Testo destro del mouse e scegliere Ispezione o Analizza Elemento. Successivamente, dal menu che si apre si dovrà cliccare sull’icona che rappresenta smartphone e tablet e si aprirà la pagina mobile.

Se non dovesse comparire il tasto “+” per le foto basta aggiornare la pagina. In generale, Chrome funziona meglio per questo trucco.

Pubblicare su Instagram con Safari

Leggermente differente la procedura con Safari. Si deve cliccare su Preferenze dunque sulla voce Avanzate e spuntare la casella in fondo Mostra menu sviluppo nella barra dei menu.

Ora, da Sviluppo si dovrà selezionare User Agent dunque Safari – iOs 11 (o successivi) – iPhone. Anche in questo caso potrebbe essere necessario effettuare un aggiornamento della pagina per far apparire il tasto “+”.

In entrambi i casi si dovrà poi riportare la visualizzazione a quella standard ossia non mobile per visitare gli altri siti non con modalità che simula i dispositivi come smartphone o tablet.



