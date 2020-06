Ci sono tessuti che “sentono” i segnali chimici

8 June 2020 – 15:09

Sembrano semplici t-shirt, ma conoscono chi le indossa molto meglio di quanto chi le indossa conosca loro. I tessuti con cui sono realizzate sono infatti capaci di percepire e riconoscere le sostanze chimiche con le quali vengono a contatto, compreso il sudore e gli altri fluidi biologici dell’utente, come vere e proprie sentinelle per le variazioni di pH o altre caratteristiche.

Succede grazie all’impiego di particolari inchiostri, sviluppati dai ricercatori della scuola di ingegneria della Tufts University, in Massachusetts, a partire da biomateriali capaci di reagire alle sostanze chimiche rilasciate dal corpo o dall’ambiente circostante, e cambiare colore per segnalarne (e anche quantificarne) la presenza.

Ecco in un video come funzionano, e perché potrebbero rivelarsi utili in medicina (in particolare nella diagnosi).

(Credit video: Focus Vision Media and Tufts University)

