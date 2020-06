Amburgo saluta Microsoft e abbraccia l’open source

8 Giugno 2020 – 13:48

La città tedesca ha deciso: per il futuro adotterà software e soluzioni open source, anche per quanto riguarda l’ambito dell’intelligenza artificiale.

