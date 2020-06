Ecco perché il contact tracing di Immuni ci aiuterà

7 Giugno 2020 – 22:48

Una ricerca importante per capire il ruolo del contact tracing nel giorno in cui l’app Immuni inizia il proprio percorso in Italia.

The post Ecco perché il contact tracing di Immuni ci aiuterà appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico