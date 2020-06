10 gadget per i nostalgici delle videocassette

7 Giugno 2020 – 9:03

In occasione del Vcr Day che si festeggia ogni 7 giugno, regaliamoci tanti gadget “wow” che immortalano “lei”, la regina degli anni Ottanta e di buona parte dei Novanta: sua maestà (ormai spodestata da tempo) la videocassetta.

Il Vcr Day è la giornata dedicata alla nostalgia del videoregistratore, quello strumento che oramai si potrebbe definire preistorico ma che in realtà fino a un trentennio fa era il fulcro dell’entertainment domestico.

Ha segnato indelebilmente l’era delle capatine al Blockbuster per scegliere la videocassetta perfetta per la serata.

Per celebrare la giornata dell’orgoglio analogico alla nostra maniera, abbiamo selezionato 10 gadget che riesumano (letteralmente) la vhs, facendola risorgere in tante declinazione divertentissime: dal piumino ideale per chi sogna ancora un’epoca a nastro, fino alla mascherina per schermare naso e bocca in tempi in cui è necessario farlo, gli accessori che omaggiano la vhs e il videoregistratore sono parecchi.

Sfogliate la gallery per scoprire i 10 gadget definitivi per chi ha ancora nel cuore videocassetta e videoregistratore.

