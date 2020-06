Scoperti i truffatori dei concerti di Vasco

6 June 2020 – 13:33

Scoperti i truffatori a capo della vendita di 1400 biglietti falsi per un concerto di Vasco Rossi del 2018 per un controvalore di mezzo milione di euro.

