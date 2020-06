Immuni 1.1.0 per iOS e Immuni 1.0.2 per Android

6 June 2020 – 16:15

Immuni giunge in queste ore alla versione 1.0.2 per Android e 1.1.0 su App Store: semplici bug fix, non ancora risolte le incompatibilità emerse.

