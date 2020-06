10 (+1) yo-yo che vi piaceranno di sicuro

Per festeggiare lo Yo-Yo Day, quale modo migliore se non quello di proporvi le 11 declinazioni più geek di questo gioco iconico? Domanda retorica perché infatti non c’è niente di meglio di una bella scorpacciata di esemplari di yo-yo dedicati a Star Wars, a Star Trek, agli Avengers, ai Pokemon e via dicendo, ossia quelli che trovate nella gallery in alto tutta da sfogliare.

Ma non solo yo-yo dedicati a serie tv, film e fumetti iconici: abbiamo raccolto anche tanti pezzi dal design innovativo, dotati di tecnologia contemporanea o di chicche speciali come i disegni geometrici decorativi che con il movimento creano effetti ottici ipnotizzanti.

11 versioni nerd, insomma, di un giocattolo intramontabile e senza tempo, tra i più antichi della storia dell’umanità. Le prime tracce storiche di yo-yo fatti di legno, metallo e terracotta si hanno in documenti del 500 a.C. della Grecia Antica.

Ragazzo che gioca con yo-yo di terracotta, Kylix dell’Attica, ca. 440 a.C., Antikensammlung Berlin (F 2549)

Nelle Filippine, invece, i cacciatori del XV secolo si nascondevano sugli alberi e utilizzavano una pietra legata a una corda lunga circa 6 metri che lanciavano agli animali che passavano sotto, riprendendo poi la pietra tirando la corda. Nel XVIII secolo lo yo-yo arrivò in Inghilterra come una curiosità orientale, che diventò immediatamente popolare con il nome di “bandilor” (che richiama la città indiana di Bangalore).

Secondo un articolo del “Journal de Luxes” del dicembre 1791, questo giocattolo approdò poi a Parigi nell’ottobre dello stesso anno con il nome di “joujou de Nomadie”, da cui poi probabilmente deriverà poi il nome attuale di yo-yo.

Illustrazione francese del 1791 di una donna che gioca con una primitiva versione dello yo-yo.

Nel 1866 James L. Haven e Charles Hettrich ricevettero il primo brevetto dal governo americano per “una migliorata costruzione del giocattolo comunemente chiamato bandelore” ma ci fecero poco e niente. Fu il filippino-americano Pedro Flores ad aprire la prima fabbrica di yo-yo all’inizio del Novecento: la Yo-yo Manufacturing Company a Santa Barbara in California. Nel 1930 un imprenditore di nome Donald Duncan acquistò la Yo-yo Corporation di Flores e la trasformò nell’omonima Duncan, a oggi l’azienda e la marca di yo-yo più famosa del mondo. Il primo yo-yo della Duncan è stato il mitico Duncan O-BOY.

Sfogliate in alto la gallery con i 10+1 (l’undicesimo ve lo dovete costruire da soli) yo-yo perfetti per deliziare i palati nerd.

