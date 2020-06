Uno street artist di Napoli ha dedicato un murales a George Floyd

5 Giugno 2020 – 18:03

“Time to change the world”: sono le parole che accompagnano il nuovo murale dell’artista Jorit Agoch, realizzato sul tetto di una palazzina del quartiere Barra a Napoli. Celebre per il ritratto dedicato a Ilaria Cucchi e per i volti di San Gennaro – immortalato sulla facciata di un palazzo a Forcella – Maradona, Pasolini e di tante altre figure che hanno segnato la storia e la cultura del nostro paese, l’artista italo-olandese ha deciso questa volta di manifestare la propria vicinanza al movimento Black Lives Matter.

Il volto di George Floyd, l’afroamericano brutalmente ucciso dalla polizia a Minneapolis, è circondato da altri personaggi che – nella visione dell’artista – hanno contribuito alla lotta per l’uguaglianza, ovvero Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis, accompagnati da quello che sembra essere il ritratto di Lenin. Il murales, di cui potete vedere alcuni scatti nella nostra gallery, misura 3 metri per 5, ed è il primo dell’artista a raccogliere contemporaneamente i ritratti di 5 figure storiche.

The post Uno street artist di Napoli ha dedicato un murales a George Floyd appeared first on Wired.

Fonte: Wired