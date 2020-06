Tempo di ricarica da record per le Audi e-tron: 10 minuti bastano per 110 chilometri

5 June 2020 – 11:41

Tempi di ricarica record per Audi e-tron ed e-tron sportback quattroSe il tempo di ricarica ultra ridotto è diventato un fattore cruciale per la scelta di uno smartphone, figuriamoci quando si parla di mobilità elettrica. A condividere questa idea è anche il marchio del quattro anelli che per la sua gamma di sport utility elettriche ha deciso di puntare tutto sul tempo di ricarica ridotto. Del resto, sono in molti a sostenere che tra il nuovo sistema di alimentazione, la connettività e l’assistenza alla guida, le nuove auto elettriche possano definirsi anche «smartphone a quattro ruote».

I chilowattora (kWh) accumulati al minuto

Il postulato di Audi in ambito elettrico è molto semplice: «Affinché la mobilità a zero emissioni sia davvero fruibile, la vettura dovrebbe essere pronta per affrontare la successiva tappa del percorso dopo un breve tempo di ricarica». Una tesi che toglie peso all’autonomia dichiarata e alla massima potenza di ricarica di una vettura a batteria. Ad assumere una notevole importanza è invece la velocità di ricarica. Vale a dire i chilowattora accumulati al minuto da una BEV durante l’intero processo di rifornimento. Seguendo questo ragionamento il vero indicatore dell’efficienza alla colonnina di un’auto elettrica è nel lasso di tempo nel quale sono fruibili elevate potenze di ricarica.

La prova del nove è presto effettuta nelle stazioni High Power Charging. Si è infatti portati a credere che una vettura elettrica collegata a una colonnina supercharger assorba sempre il massimo dell’energia disponibile. Nella realtà sono molte le vetture elettriche che si ricaricano alla massima potenza solo all’interno di una finestra temporale contenuta. Il processo di rifornimento di Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro si comporta diversamente. Il pacco batterie delle sport utility elettriche di Audi hanno un elevato assorbimento effettivo d’energia, ma protratto per ampio tempo.

Tempo di ricarica gamma Audi e-tronVelocità e regolarità di ricarica

Capacità di ricarica per tempo di ricarica sono i due parametri che insieme definiscono l’assorbimento di energia. Nella figura sopra, questo dato è rappresentanti dall’area in rosso e dall’area in azzurro. Sebbene infatti alcuni competitor di Audi sappiano raggiungere potenze più alte (area azzurra) fino a quasi 200 kW, queste vengono mantenute per breve tempo. La soluzione adottata da Audi (area rossa) prevede invece una curva di ricarica il più elevata e piatta possibile senza vistosi cali dopo il picco.

Nello specifico, i suv elettrici dei quattro anelli possono contare su di una curva di ricarica caratterizzata da una rapidità nel raggiungere il picco (150 kW) e da una costanza nel mantenerlo. In condizioni ideali, con un livello d’energia tra il 5% e il 70%, le versioni 55 quattro di Audi e-tron e Audi e-tron Sportback si ricaricano con potenze costantemente prossime alla soglia massima, prima che la gestione intelligente della batteria porti a una riduzione della corrente.

Il sistema di gestione termico

La batteria di Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro accumula 95 kWh di energia elettrica a una tensione nominale di 396 Volt. Il sistema di gestione termica prevede quattro circuiti separati. Sono complessivamente lunghi 40 metri e contengono 22 litri di liquido refrigerante. Sono combinabili in funzione delle necessità. Una soluzione che permette di climatizzare l’abitacolo e la batteria ad alta tensione. Ma anche di raffreddare i motori elettrici e i relativi rotori oltre alle elettroniche di potenza e al dispositivo di carica. Il sistema di gestione termica assicura che la batteria rimanga nel campo di temperatura ottimale, compreso tra 25 e 35°C, in tutte le situazioni, dall’avviamento a freddo in inverno fino alla marcia rapida in autostrada nei torridi giorni estivi.

Gli highlight

10 minuti – bastano 10 minuti di sosta presso una colonnina HPC, per ripristinare un quantitativo d’energia sufficiente a percorrere 110 chilometri;

30 minuti – i suv elettrici Audi possono essere ricaricati in corrente continua (DC) con potenze fino a 150 kW. In meno di mezz’ora è possibile passare dal 5% all’80% dell’energia nella batteria;

45 minuti – partendo da un residuo d’energia del 5% le e-tron raggiungono un livello di carica del 100% in 45 minuti presso una colonnina HPC;

446 km – nel ciclo WLTP, l’autonomia di Audi e-tron Sportback 55 quattro arriva a 446 km con una carica completa;

The post Tempo di ricarica da record per le Audi e-tron: 10 minuti bastano per 110 chilometri appeared first on Wired.

Fonte: Wired