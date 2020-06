Sims 4, per un bug la pipì prende fuoco

5 Giugno 2020 – 18:24

(Foto: Reddit)Una recente patch per The Sims 4 ha causato diversi buffi malfunzionamenti che sono subito diventati virali. Tra quelli più condivisi il bug che trasforma la pipì in fiamme oltre a quello che coinvolge una delle ultime novità, le scale.

Nonostante sia uscito ormai da quasi sei anni, The Sims 4 ha ancora dalla sua una grandissima platea di giocatori attivi, d’altra parte è ancora nelle posizioni alte dei giochi più remunerativi per gli sviluppatori, dove svetta il fenomeno Fortnite.

Maxis e Electronic Arts tengono vivo il fuoco di questo simulatore di vita con costanti miglioramenti e aggiornamenti come quest’ultimo parte del pacchetto d’espansione Eco Lifestyle, ma ogni tanto qualcosa va storto. Anche così, però, eventi assurdi possono paradossalmente ravvivare l’attenzione, un po’ come capitato con i due divertenti bug.

Il primo riguarda un momento molto intimo dei Sims, ossia quando fanno la pipì che per qualche strano motivo prende fuoco: tantissimi utenti hanno segnalato e condiviso screenshot come questo qui sopra. Su Reddit sono stati creati anche thread appositi.

Il secondo bug riguarda uno degli elementi più recenti introdotti nel gioco ossia le scale – che facilitano strutture come loft – con i Sims che vanno ad accalcarsi sui pioli diventando una sorta di unico insieme eterogeneo di arti e vestiti.

Oltre a questi due bug ce ne sono altri ben più seri, come d’altra parte emergono spesso dopo aggiornamenti. Diversi altri utenti hanno infatti segnalato crash con salvataggi compromessi, ma è più legato a mod che possono notoriamente causare instabilità. Dovrebbe presto arrivare un’ulteriore patch che dovrebbe sistemare i vari malfunzionamenti.

Degno erede nella categoria simulatore di vita alla Sims, Animal Crossing: New Horizon dimostra che questa tipologia di gioco è sempre molto attuale e infatti è il fenomeno del 2020, sospingendo le vendite record di Nintendo Switch.





