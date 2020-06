Quali sono gli smartphone che si ricaricano più velocemente

5 Giugno 2020 – 18:43

(Foto: TechNick Youtube)Qual è lo smartphone che si ricarica più velocemente? Grazie alle tecnologie che possono ormai raggiungere i 65 watt è possibile fare il pieno a un cellulare in meno di mezzora senza andare a danneggiare l’hardware interno.

Questo perché il passaggio di energia avviene come un bicchiere che viene riempito fino all’orlo da una bottiglia: molto veloce fino circa ai primi tre quarti e poi un rallentamento esponenziale fino al 100%.

Grazie a prove sul banco è possibile confrontare i modelli con batterie più capaci e caricatori più potenti, con non poche sorprese visto che i primi sono smartphone di medio range.

Realme X2 Pro

(foto: Realme)Il modello economico ma completo monta una batteria da 4000 mAh con ricarica a 55 watt e vince la gara con un tempo sorprendente di 27 minuti.

Oppo Reno Ace 2

(Foto: Oppo)Si mantiene la tradizione già lanciata con il primo Oppo Reno Ace con un tempo di poco meno di 29 minuti per questo modello che si spinge fino a 65 watt per la propria batteria da 4000 mAh.

Realme X50 Pro

(Foto: Realme)Il top di gamma economico merita la medaglia di bronzo arrivando poco dopo la mezzora, 31 minuti, per riempire a 65 watt la batteria da 4200 mAh.

Oppo Find X2 Pro

(Foto: Oppo)35 minuti per arrivare al 100% a 65 watt per la batteria capiente da 4260 mAh, confermando che Oppo, con la sorella minore Realme, lasciano poco spazio ai rivali.

RedMagic 5G

(Foto: Nubia)Quinta e sesta posizione praticamente a pari merito per due gaming phone con 43 minuti per arrivare al 100% per l’ottimo modello da 5g economico (eccone altri) a 55 watt per i 4500 mAh.

Shark 3 Pro

(Foto: Xiaomi)E sempre 43 minuti è il dato anche per Shark 3 Pro che però monta una massiccia batteria da 5000 mAh che si può ricaricare a 65 watt.

Xiaomi Mi 10 Pro

(Foto: Xiaomi)Servono 48 minuti per fare il pieno ai 4500 mAh a 50 watt per il top di gamma di Xiaomi.

Samsung Galaxy S20 Ultra

(Foto: Samsung)Il gigantesco e potente phablet di Samsung supera di poco l’ora e arriva infatti a 64 minuti per il 100% della sua batteria da 5000 mAh a 45 watt.

Per la cronaca, iPhone 11 Pro Max necessita di poco più di due ore, ma d’altra parte il caricatore lavora a 18 watt.

