Perché Immuni non funziona sui telefoni Huawei e Honor

5 Giugno 2020 – 11:28

Le segnalazioni sui malfunzionamenti a bordo degli smartphone dei due brand cinesi hanno portato lo sviluppatore a rimuovere temporaneamente la disponibilità dell’app dal Play Store per questi dispositivi. Il problema va risolto in fretta, per evitare che milioni di utenti restino tagliati fuori dall’uso dell’app.Continua a leggere



Le segnalazioni sui malfunzionamenti a bordo degli

Continua a leggere Le segnalazioni sui malfunzionamenti a bordo degli smartphone dei due brand cinesi hanno portato lo sviluppatore a rimuovere temporaneamente la disponibilità dell’app dal Play Store per questi dispositivi. Il problema va risolto in fretta, per evitare che milioni di utenti restino tagliati fuori dall’uso dell’app.

Fonte: Fanpage Tech