iPhone 12 potrebbe tardare di mesi a causa del coronavirus

5 June 2020 – 17:17

L'ultimo indizio sui ritardi nell'uscita dei prossimi iPhone 12 inizialmente attesi per settembre arriva dal numero uno di Broadcom. L'azienda fornitrice di Apple nel corso di un incontro con gli investitori ha fatto sapere che un suo grosso cliente abituale non ha ancora effettuato ordini per il lancio del suo prossimo prodotto.

Fonte: Fanpage Tech