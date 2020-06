Il videogame che simula la vita in quarantena

5 Giugno 2020 – 18:23

(Foto: Fancy + Punk)Non c’è davvero limite alla fantasia degli sviluppatori indipendenti su Steam e la dimostrazione è l’anteprima di un gioco che uscirà ufficialmente il prossimo 16 giugno e che si intitola Coronavirus Quarantine Simulator. La traduzione è inequivocabile: simulatore di quarantena da coronavirus.

Lo spirito di questo piccolo videogame è naturalmente di alleggerire senza troppo banalizzare un momento storico importante come questo che stiamo vivendo con il 2020 caratterizzato dalla pandemia del Covid-19 e buona parte del mondo attualmente ancora in lockdown.

La presentazione del gioco su Steam spiega che Coronavirus Quarantine Simulator è “Una breve esperienza che aiuta a allenare le proprie abilità per la sopravvivenza quotidiana durante la pandemia divertendosi con situazioni ridicole”.

In un ambiente piuttosto aperto all’interazione con oggetti e personaggi virtuali, infatti, ci si potrà sbizzarrire con un po’ di sano cazzeggio senza dimenticare le regole fondamentali del distanziamento sociale mentre si è al supermercato o quelle sanitarie come il lavarsi correttamente le mani oppure come agire nel caso di contatto con il viso e con gli occhi mentre si è in spazi comuni. Non per ultima, la lotta alla noia in casa, cercando di impegnare il tempo in modo efficiente e produttivo. Insomma, un buon mix tra serio e faceto con una grafica molto semplice, tipica di molti indie games.



Gli sviluppatori Fancy + Punk sono peraltro noti per opere stravaganti simili, come dimostrato con il lancio dell’assurdo Balconing Simulator che appunto era un simulatore di tuffi dal balcone verso piscine, una moda poco raccomandabile esplosa qualche estate fa.

Coronavirus Quarantine Simulator sarà scaricabile il prossimo 16 giugno per computer Windows 7 in su con richieste piuttosto modeste in termini di hardware, dunque sarà praticamente giocabile su qualsiasi modello.

Tra gli altri simulatori bizzarri usciti recentemente su Steam c’è anche quello per pulire le facciate di edifici, mentre il simulatore più famoso di tutti i tempi è naturalmente Goat Simulator.



