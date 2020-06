Il nuovo smartphone di Honor può misurare la temperatura

5 Giugno 2020 – 18:43

(Foto: Weibo)Il modello top di gamma della nuova famiglia di smartphone Honor Play 4 che si appresta a uscire in Cina e, probabilmente, anche nel resto del mondo è in grado di misurare la temperatura corporea superficiale grazie a una speciale fotocamera a infrarossi montata sul retro del dispositivo.

La tecnologia può naturalmente rilevare anche la temperatura di oggetti o animali e funziona senza contatto: come mostrato in un video pubblicato sul social network cinese Weibo, basta avvicinare la porzione superiore del retro dello smartphone alla superficie da misurare per avere un effetto pressoché immediato.

Insomma, agisce proprio come i termoscanner che ormai fanno parte della quotidianità mondiale in questo periodo di pandemia coronavirus Covid-19. Ecco il filmato che mostra la tecnologia in azione:

Oltre a fungere da termometro, Honor Play 4 Pro è uno smartphone votato al gaming che – come le varianti senza infrarosso – offre anche la connessione 5G a prezzi tutto sommato contenuti che se mai arrivasse in Italia potrebbe ben competere con gli altri modelli 5G low-cost disponibili per il nostro paese.

Il modello standard senza infrarossi punta su un display da 6,81 pollici fhd+ con selfie camera nel foro, chip MediaTek Dimensity 800, quadrupla fotocamera posteriore da 64 megapixel, secondaria da 8 megapixel ultragrandangolare e due da 2 megapixel per macro e bokeh. La batteria è da 4300 mAh e la ram è da 6 o 8 gb con memoria interna da 128 gb. I prezzi partono dall’equivalente di circa 240 euro.

Il modello Honor 4 Play Pro è più piccolo ma più potente, con schermo da 6,57 pollici, selfie camera doppia da 32+8 megapixel, posteriore doppia da 40 megapixel e 8 megapixel tele con 3x ottico stabilizzato, potente chip Kirin 990 e memorie veloci ufs 3.0. La ram è da 8 gb con 128 gb di spazio interno. Il prezzo è di 360 euro per la versione Pro normale e di 370 euro per quella che può misurare la temperatura.

