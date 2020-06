Il kirigami, o l’origami evoluto con cui rafforzare anche le sneaker

5 Giugno 2020 – 18:04

Un semplice origami con cui ripiegare fogli di carta non basta più, e allora c’è chi è passato all’uso di nuovi materiali e, soprattutto, delle forbici (o di altri mezzi per intagliare) per raggiungere nuove possibilità architettoniche.

È l’arte del kirigami, che oltre a poter regalare soddisfazioni artistiche, apre le porte all’innovazione tecnologica. In questo video vedrete in che modo, per esempio, può essere sfruttato per regalare un po’ di grip a delle semplici sneaker.

(Credit video: video courtesy of Ahmad Rafsanjani/Harvard Seas)

