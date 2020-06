I fumetti in nomination per gli Eisner Awards 2020

(Foto: Getty Images)Sono state annunciate in queste ore le nomination degli Eisner Awards 2020, considerati un po’ come gli Oscar del fumetto in quanto sono il più prestigioso riconoscimento annuale per la nona arte che ha origine negli Stati Uniti. Un’edizione, quella di quest’anno, che a sua volta risente delle limitazioni imposte dal coronavirus: se tradizionalmente le candidature vengono decise con tutti i giurati riuniti a San Diego in una quattro giorni di confronto e dibattiti, oggi la procedura ha dovuto trasferirsi sul web, con tavole rotonde virtuali, scambi di mail e pacchi di fumetti spediti da una parte all’altra del paese.

La stessa cerimonia di premiazione dovrà adattarsi alla pandemia: di solito gli Eisner Awards venivano consegnati durante il San Diego Comic-Con, che però è stato cancellato e rinviato all’anno prossimo; dunque, la premiazione sarà a luglio, con modalità che dovranno essere annunciate nelle prossime settimane. In ogni caso, questi premi vogliono celebrare il meglio delle professionalità legate al mondo del fumetto. Fra i tanti nominati, ci sono anche cinque italiani, ovvero i disegnatori Giuseppe Camuncoli, Marco Checchetto e Werther Dell’Edera, il rifinitore Daniele Orlandini e Francesco Francavilla, in lizza per il titolo di miglior copertinista.

Ecco la lista delle principali nomination (l’elenco completo è qui):

Miglior short storyHot Comb di Ebony Flowers in Hot Comb (Drawn & Quarterly)How to Draw a Horse di Emma Hunsinger in The New YorkerThe Menopause di Mira Jacob in The BelieverWho Gets Called an ‘Unfit’ Mother? di Miriam Libicki in The NibYou’re Not Going to Believe What I’m About to Tell You di Matthew Inman in The Oatmeal

Miglior pubblicazione singolaCoin-Op No. 8: Infatuation di Peter e Maria HoeyThe Freak di Matt LesniewskiMinotäar di Lissa TreimanOur Favorite Thing Is My Favorite Thing Is Monsters di Emil FerrisSobek di James Stokoe

Migliore serieBitter Root di David Walker, Chuck Brown e Sanford GreeneCriminal di Ed Brubaker e Sean PhillipsCrowded di Christopher Sebela, Ro Stein e Ted BrandtDaredevil di Chip Zdarsky e Marco ChecchettoThe Dreaming di Simon Spurrier, Bilquis Evely e altriImmortal Hulk di Al Ewing, Joe Bennett, Ruy José e altri

Migliore serie limitataAscender di Jeff Lemire e Dustin NguyenGhost Tree di Bobby Curnow e Simon GaneLittle Bird di Darcy Van Poelgeest e Ian BertramNaomi di Brian Michael Bendis, David Walker e Jamal CampbellSentient di Jeff Lemire e Gabriel Walta

Migliore serie ineditaDoctor Doom di Christopher Cantwell e Salvador LaroccaInvisible Kingdom di G. Willow Wilson e Christian WardOnce & Future di Kieron Gillen e Dan MoraSomething Is Killing the Children di James Tynion IV e Werther Dell’EderaUndiscovered Country di Scott Snyder, Charles Soule, Giuseppe Camuncoli e Daniele Orlandini

Migliore pubblicazione umoristicaAnatomy of Authors di Dave KellettDeath Wins a Goldfish di Brian ReaMinotäar di Lissa TreimanSobek di James StokoeThe Way of the Househusband vol. 1 di Kousuke OonoWondermark: Friends You Can Ride On di David Malki

Migliore antologiaABC of Typography di David RaultBaltic Comics Anthology š! #34-37, a cura di David Schilter e Sanita MuižnieceDrawing Power: Women’s Stories of Sexual Violence, Harassment, and Survival, a cura di Diane NoominKramer’s Ergot #10, a cura di Sammy HarkhamThe Nib #2–4, a cura di Matt Bors

Miglior opera su fatti realmente accadutiGood Talk: A Memoir in Conversations di Mira JacobGrass di Keum Suk Gendry-KimKid Gloves: Nine Months of Careful Chaos di Lucy KnisleyMoonbound: Apollo 11 and the Dream of Spaceflight di Jonathan Fetter-VormMy Solo Exchange Diary di Nagata KabiThey Called Us Enemy di George Takei, Justin Eisinger, Steven Scott e Harmony Becker

Migliore graphic novel ineditaAre You Listening? di Tillie WaldenBezimena di Nina BunjevacBTTM FDRS di Ezra Claytan Daniels e Ben PassmoreLife on the Moon di Robert GrossmanNew World di David Jesus VignolliReincarnation Stories di Kim Deitch

Migliore autore

Bobby Curnow, Ghost Tree

MK Reed and Greg Means, Penny Nichols

Mariko Tamaki, Harley Quinn: Breaking Glass; Laura Dean continua a lasciarmi; Archie

Lewis Trondheim, Stay; Maggy Garrisson

G. Willow Wilson, Invisible Kingdom; Ms. Marvel

Chip Zdarsky, White Trees ; Daredevil, Spider-Man: Life Story; Afterlift

Migliore autore/artista

Nina Bunjevac, Bezimena

Mira Jacob, Good Talk; “The Menopause” in The Believer

Keum Suk Gendry-Kim, Grass

James Stokoe, Sobek

Raina Telgemeier, Guts

Tillie Walden, Are You Listening?

Migliore fumetto digitaleAfterlift di Chip Zdarsky e Jason LooBlack Water Lilies, di Michel BussiColored: The Unsung Life of Claudette Colvin di Tania de MontaigneElma, A Bear’s Life vol. 1: The Great Journey di Ingrid Chabbert e Léa MazéMare Internum, di Der-shing HelmerTales from Behind the Window, di Edanur Kuntman

Migliore webcomicsCabramatta di Matt HuynhChuckwagon at the End of the World di Erik LundyThe Eyes di Javi de CastroFried Rice Comic di Erica EngreMIND di Jason BrubakerThird Shift Society di Meredith Moriarty

