Come trasferire foto e video da Facebook a Google Foto

5 June 2020 – 11:36

(Foto: Volkan Furuncu/Anadolu Agency/Getty Images)Lo strumento per trasferire foto e video da Facebook alla propria utenza di Google Foto è finalmente disponibile anche in Italia. Annunciato in un primo momento solo per Usa e Canada e poi esteso alle aree di Africa, Asia affacciata sul Pacifico e America del Sud, questo tool molto semplice e pratico consente di muovere i file multimediali senza troppa fatica sulle nuvole.

Come fare per muovere immagini e filmati dalla propria pagina personale su Google Foto? L’iter è presto detto

– Si fa clic sulla freccia che punta in basso nel vertice in alto a destra dello schermo;

– Si seleziona la voce Impostazioni e Privacy dunque Impostazioni;

– Si fa clic sulla sinistra su Le tue Informazioni su Facebook e su Visualizza in corrispondenza dell’opzione Trasferisci una copia delle tue foto e dei tuoi video, al centro;

– Infine, da Scegli una destinazione si apre il menu a tendina e si clicca su Google Foto

(Foto: Facebook)Tutto suggerisce che presto altri servizi di cloud storage saranno aggiunti, come peraltro confermato da Facebook stessa lo scorso aprile a The Verge, ma per ora non ci sono anticipazioni su quali fornitori saranno coinvolti nel programma.

C’è da scommettere che con Apple e iCloud si abbraccerebbe un’altra consistente fetta di torta. Il colosso di Cupertino è entrata nel cosiddetto Data Transfer Program nel 2019 unendosi a Facebook, Google, Twitter e Microsoft per facilitare appunto il trasferimento dei dati tra le varie piattaforme.

Da tempo è possibile anche scaricare offline il proprio pacchetto di dati completo anche di post, like, commenti e quant’altro in modo locale ossia ricevendo un file compresso che richiede qualche ora/giorno di elaborazione. Vi avevamo raccontato nel dettaglio come fare in questa mini guida.

The post Come trasferire foto e video da Facebook a Google Foto appeared first on Wired.

Fonte: Wired