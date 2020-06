Come saranno i nuovi modelli di iPad Pro e Air

5 Giugno 2020 – 18:43

(Foto: Apple)Come saranno gli iPad del 2021? In attesa di ulteriori novità che potrebbero anche non arrivare quest’anno, Apple è già a pieno regime per il nuovo anno che porterà in dote grandi novità per quanto riguarda le varianti del tablet di casa. Sia iPad Pro sia iPad Air godranno di diverse migliorie che sono state anticipate dai rumors sopraggiunti nelle scorse ore. Facciamo il punto.

iPad Pro 2021

Partiamo dal modello top di gamma ossia quell’iPad Pro che si propone come soluzione evoluta per chi cerca più performance per elaborazione grafica, editing, gioco e produttività. Sul piatto c’è la presenza del modem 5g integrato in grado di connettersi sia alle reti sub-6 GHz sia a quella mmWave più veloci, come anticipato dal leaker L0vetodream su Twitter. Quale sarà la scheda tecnica del tablet?

https://twitter.com/L0vetodream/status/1268157439754432512

Il display dovrebbe essere il tanto atteso mini-led anticipato già dall’analista Ming-Chi Kuo a fine anno scorso, con diagonali da 12,9 pollici, mentre il chip sarà Apple A14x probabilmente accompagnato da più ram. Migliorerebbero anche i microfoni, ci dovrebbe essere il premiato scanner LiDar e spazio all’intelligenza artificiale.

L’uscita dovrebbe avvenire in tarda primavera.

iPad Air 2021

Passando al modello di medio rango, dovrebbe presentarsi nella prima metà dell’anno in due varianti da 11 e 12,9 pollici con a bordo il chip A12z Bionic con processo produttivo a 7 nanometri e configurazione octa-core prodotti da Tsmc. Migliora la scheda grafica e dovrebbe apparire anche la porta usb type-c su ambo i modelli. Infine, verrebbe implementata la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 10 megapixel grandangolare e scanner LiDar per la profondità di campo.

Infine, non ci sono ancora voci attendibili su un modello iPad standard più economico, ma è probabile che se ne vedrà uno con possibile schermo da 10,8 pollici (rispetto ai 10,2 pollici precedenti) con migliore processore. iPad Mini potrebbe altresì fare capolino con diagonale da 8,5 pollici nella seconda parte dell’anno. Magari con il TouchId sotto lo schermo? Non resta che attendere ulteriori voci di corridoio.

