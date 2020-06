Chi ha paura dell’app Immuni e perché

5 June 2020 – 11:40

(Foto: Nicolò Campo/Sipa USA)Prima l’abbiamo chiesta a gran voce. Adesso che Immuni c’è – già c’è, scambia i codici fra i dispositivi anche se ancora non fornisce le allerte delle possibili esposizioni – iniziano i distinguo. C’è per esempio Luca Zaia, governatore del Veneto che si è salvato solo grazie all’intuizione del virologo Andrea Crisanti, che dice di non averla ancora scaricata. Dopo mesi in cui i massimi esperti nazionali si sono scannati per evitare un modello centralizzato, le amministrazioni regionali si rammaricano paradossalmente di non disporne: “Non è possibile avere una gestione del dato dialogando direttamente con il cittadino” dice il leghista. Poi però parla di problemi di privacy – che non ci sono, si è espresso il Garante pur con ulteriori richieste – e si chiede dove vadano a finire i dati dei cittadini. Infine, ci butta dentro uno strampalato riferimento agli sms, che non c’entrano nulla (a chi ha avuto un contatto a rischio arriverà una notifica, non un messaggino). Giusto per dire il livello di comprensione del funzionamento dell’app.

Poi ci sono le critiche più circostanziate dell’ennesima task force. Quella piemontese dedicata alla Fase 2 capitanata da Ferruccio Fazio, ex ministro della Salute nel governo Berlusconi IV. “Non riteniamo opportuno incentivare in Piemonte l’uso della app Immuni” ha spiegato al Corriere della Sera. Una delle regioni più colpite, insomma, ringrazia ma preferisce affidarsi esclusivamente al suo sistema di tracciamento tradizionale: l’app “è solo un alert”. Incredibile, non ce ne eravamo resi conto che fosse solo un altert.

Una posizione condivisa da Guido Giustetto, presidente dell’Ordine dei medici di Torino e altro componente del gruppo, che con un certo candore porta alla luce l’unica, vera sfida di un sistema del genere. Che no, non è la volontarietà o meno del cittadino di scaricarla e abilitarla o la scelta di inoltrare l’eventuale allarme per la sua positività, condizione irrinunciabile in democrazia. Piuttosto, sta nelle carenze delle regioni in termini di capacità di effettuare i tamponi: “Immuni rischia di creare falsi timori e una richiesta di tamponi non giustificata come i test sierologici” dice Giustetto. Tombola. Le regioni, che tanti ritardi hanno accumulato in questi mesi con le analisi molecolari, temono che le notifiche di Immuni producano tramite i medici di base un ulteriore flusso di richieste per loro ingestibile. Il tutto in un quadro in cui c’è gente che ancora aspetta da settimane i tamponi per provare la positività o, viceversa, per “liberarsi” dalla quarantena verificando la sopraggiunta negatività.

Un argomento sensato sul quale Immuni e il ministero dell’Innovazione che ne ha coordinato lo sviluppo non c’entrano assolutamente niente. La responsabilità è in capo a quelle stesse regioni che in questi mesi non hanno saputo garantire neanche un tracciamento tradizionale, per non parlare del giusto numero di tamponi ai cittadini. All’inizio del mese scorso la Fondazione Gimbe spiegava che le regioni “li fanno col contagocce” mentre la Fase 2 richiederebbe una strategia di testing esteso. Oggi Il Fatto Quotidiano sottolinea un peggioramento della situazione: negli ultimi giorni il numero di tamponi effettuati è calato, anche nelle regioni in cui il virus circola in modo significativo. Nell’ultima settimana il numero delle analisi effettuate è stato spesso più vicino ai 30-40mila dei primi giorni dell’epidemia che al doppio.

“Nella fase 2, rilevala Fondazione Gimbe nel suo ultimo report, la percentuale dei tamponi diagnostici (quelli che servono a scovare nuovi casi in questo momento) si è ridotta mediamente del 6% – scrive Il Fatto – sempre usando i dati Gimbe, la media nazionale di tamponi diagnostici ogni 100mila abitanti era 1.343 nel report al 27 maggio, risulta a 891 in quello diffuso ieri e aggiornato al 3 giugno. Un vero e proprio tracollo in cui i risultati peggiori sono appannaggio di Puglia, Sicilia, Campania, Marche, Lazio e Sardegna: anche Emilia-Romagna e Calabria risultano comunque sotto questa pur bassa media, così come la Liguria, caso più grave perché ai suoi 840 tamponi diagnostici ogni 100 mila abitanti corrisponde un’alta percentuale di positivi (il 4,3%, la più alta d’Italia, seguita dal 3,83 della Lombardia e dal 2,69 del Piemonte contro una media nazionale dell’1,48%)”.

E la Lombardia? “Ha processato la miseria di 18.000 tamponi negli ultimi tre giorni, al 27 maggio faceva 1.608 tamponi diagnostici ogni 100 mila abitanti, ora – pur restando sopra la media nazionale – 1.149. Fa peggio il Piemonte: da 1.675 a 952”.

Tutto chiaro, giusto? Si ha “paura” dell’app Immuni, che invece promette – nonostante i possibili problemi con i falsi positivi, con situazioni di interferenza, con alcuni modelli di telefoni non supportati e non per responsabilità di chi l’ha sviluppata – di fare il suo onesto lavoro. Forse sono le regioni a non fare il loro lavoro già adesso – e bisognerebbe chiedere perché: forse vogliono tenere i numeri ufficiali un po’ più bassi? – e temono ovviamente un aumento delle richieste fisiologicamente legato a una buona adozione dell’app.

D’altronde, è chiaro che se un cittadino deciderà di installare Immuni e riceverà una notifica, pretenderà un tampone. E le Asl locali saranno tenute a effettuarlo, dopo prescrizione del medico di base, in breve tempo. Diciamo 48 ore. Impossibile chiedere agli italiani un nuovo atto di fede dopo due mesi di lockdown: segnalando i propri sintomi al medico verranno messi infatti posti in isolamento fiduciario ma senza la certezza di poter accedere velocemente a un tampone. Una fase che non può e non deve durare più di qualche giorno.

Il successo non di Immuni, ma di una strategia decente di tracciamento che integri senza escluderle le ricostruzioni degli operatori sanitari e le segnalazioni della piattaforma, dipenderà dalla capacità di fornire un adeguato follow up di analisi e test. Non dobbiamo tifare o meno per l’app, che è un pezzo in più: dobbiamo fare in modo che tutto il sistema funzioni arricchendosi di un’ulteriore e capillare aiuto.

Forse Immuni potrebbe aumentare la richiesta di tamponi: bene, attrezziamoci per soddisfarla, se questa è la preoccupazione, perché così facendo scoveremo più positivi. Cosa che non stiamo facendo a dovere neanche ora, app o non app. Fossero anche “falsi”, quei positivi, non importerà: siamo impegnati in una guerriglia in cui ogni angolo va perlustrato. Sarebbe delittuoso disincentivare l’adozione dell’app per coprire i propri limiti operativi.

Se è vero, come spiega Giustetto, che in Piemonte – la stessa regione in cui sono andate perse centinaia di e-mail di segnalazione di pazienti Covid perché le caselle postali del Servizio di igiene e sanità pubblica erano piene – il sistema tradizionale è davvero rapido e “dalla segnalazione del sospetto al referto del tampone passano 48-72 ore” qual è il problema di processare anche i “notificati” dell’app? Chi ha paura di Immuni?

