Acquisizioni: VMware compra Lastline e licenzia

5 Giugno 2020 – 10:48

La nuova acquisizione di VMware si chiama Lastline, società specializzata in soluzioni per la sicurezza delle reti e indirizzate all’ambito cloud.

