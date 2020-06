Un numero verde per le domande su Immuni

4 June 2020 – 10:00

Una linea da chiamare per domande e dubbi sul funzionamento o l’utilizzo dell’applicazione di contact tracing: il numero verde di Immuni è 800912491.

