Matebook X Pro 2020 e Matebook 13 2020 AMD in Italia

4 Giugno 2020 – 19:48

Disponibili sullo store ufficiale italiano di Huawei, a partire da oggi, i portatili Matebook X Pro 2020 e Matebook 13 2020 con processore AMD.

