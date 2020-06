L’Autocomplete Interview di Elijah Wood

4 Giugno 2020 – 18:03

Negli anni ’90 Elijah Wood era un ragazzino che lavorava già con registi del calibro di Mike Figgis, Robert Zemeckis, Barry Levinson e Ang Lee. Negli ultimi vent’anni invece, pur continuando a macinare ruoli, agli occhi del pubblico è rimasto anzitutto come Frodo Baggins, il personaggio culto della saga del Signore degli anelli, diretta da Peter Jackson.

Ecco perché qualche tizio munito di Google e pacchetto dati finisce per chiedersi: Elijah Wood ha anche una vita lontano dal set? La risposta è affermativa e – sorpresa – si svolge lontana dalla Terra di Mezzo. In questa Autocomplete Interview, l’attore nato in Iowa scopre e commenta quali sono le ricerche più ricorrenti sul suo conto, suggerite dalla nota funzione autocomplete del motore di ricerca.

I fan del film vogliono sapere, anche a distanza di anni, quali sono i cimeli che ha custodito e portato via dal set tolkieniano (vi lasciamo col dubbio) se le scene girate con Ian McKellan prevedevano la presenza di entrambi sul set (certamente) e quali tecniche sono state usate per rimpicciolire gli attori sullo schermo (alcune, modestamente, ve le abbiamo spiegate qui).

Wood è consapevole di essere visto da qualcuno come un incrocio tra Daniel Radcliffe e Tobey Maguire e ci tiene a chiarire che no, non ha mai interpretato Spiderman al cinema. In compenso ha recitato in altre due pellicole cult: Sin City ma soprattutto Ritorno al futuro 2, la sua prima volta sul grande schermo.

L’attore si dichiara ossessionato dalla pizza e ha un particolare feticismo per quella surgelata (ew), tanto che va spesso alla ricerca di nuove marche che lo soddisfino. Con la compagna ha anche una lista di film da recuperare: ammette candidamente di non aver mai visto un film di Kurosawa, ad esempio. Caro Wood, basta poco per rimettersi al passo: Rashomon dura decisamente meno di uno qualsiasi dei capitoli de Il signore degli anelli.

