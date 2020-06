La morte di George Floyd è diventata una terribile challenge: ora i social cercano di bloccarla

4 Giugno 2020 – 20:29

Le circostanze della morte del quarantaseienne afroamericano George Floyd hanno causato indignazione e proteste in tutti gli Stati Uniti, e non solo. Per una minoranza di irresponsabili però l’uccisione è diventata lo spunto per una sfida social che mira a ricreare il momento, e che ora i social stanno cercando di arginare.

Fonte: Fanpage Tech