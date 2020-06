Immuni: il tuo smartphone è compatibile?

4 Giugno 2020 – 22:48

Per poter arrivare nelle mani di milioni di italiani, Immuni non solo deve convincere i cittadini, ma deve anche risolvere problemi tecnici importanti.

The post Immuni: il tuo smartphone è compatibile? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico