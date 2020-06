Immuni attiva in tutta Italia tra 15 giorni

4 June 2020 – 16:30

L’app italiana per il contact tracing, Immuni, sarà operativa in tutto il paese entro un massimo di due settimane: intanto emerge qualche intoppo.

