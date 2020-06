Il romanzo Febbre diventerà un film dai produttori di Skam Italia

4 Giugno 2020 – 18:04

Ci vuole un certo fiuto per scovare le storie che raccontino al meglio i giovani di oggi, ma anche un certo tatto nel riuscire a trasporle in tutta la loro delicatezza e complessità sullo schermo. Una realtà come la casa di produzione Cross Productions sembra riuscire molto bene in questo, almeno a giudicare dal risultato estremamente apprezzato delle quattro stagioni di Skam Italia realizzate in questi anni. E un altro colpo ben assestato sembra quello annunciato in queste ore, ovvero l’acquisizione dei diritti cinematografici del romanzo Febbre di Jonathan Bazzi.

Pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Fandango, è il racconto in prima persona della scoperta della sieropositività, ma è anche una ricostruzione di una giovinezza piena di privazioni e giudizi, com’è stata quella dell’autore che si trovava a rivelarsi omosessuale a Rozzano, profonda periferia di Milano. Febbre è diventato presto un caso letterario, apprezzato dalla critica e molto letto, tanto da finire tra i semifinalisti del Premio Strega 2020: il 9 giugno prossimo si saprà se l’opera di Bazzi passerà dalla dozzina in cui è stato selezionato alla cinquina finale che si contenderà l’ambito riconoscimento letterario.

Nel frattempo il suo libro avrà una seconda vista sul grande schermo: “Siamo molto felici di questa opportunità. La trasposizione audiovisiva del romanzo di Bazzi certamente arricchirà la nostra filmografia”, ha dichiarato Rosario Rinaldo, presidente di Cross Productions: “Da sempre siamo alla ricerca delle forme migliori per narrare la complessità contemporanea e Febbre ne è un esempio eccellente”.

