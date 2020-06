Il 2020 sarà l’anno più nero per la foresta amazzonica?

4 Giugno 2020 – 9:04

di Danilo Zagaria

Per la foresta amazzonica brasiliana il 2020 è iniziato nel peggiore dei modi. Secondo i dati pubblicati dall’Inpe, un ente di ricerca brasiliano, nei primi tre mesi di quest’anno la deforestazione è aumentata del 51% rispetto allo stesso periodo del 2019. E il dato di aprile è aumentatato del 64%. La deforestazione complessiva registrata da agosto 2019 ad aprile 2020 è aumentata del 94% rispetto all’anno precedente. E la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nelle prossime settimane, perché in Brasile è appena iniziata la stagione secca. Giugno, luglio, agosto e settembre sono i mesi in cui le condizioni climatiche favoriscono il propagarsi di grandi incendi boschivi, spesso di origine dolosa. Nel 2019 i soli roghi hanno mandato in fumo 9000 chilometri quadrati di foresta, un’area grande quanto le Marche e che costituisce quasi il 25% dell’area totale di foreste perdute nel corso dell’anno in tutto il mondo (corrispondente, secondo Global Forest Watch, a circa 38000 km2).

Il periodo più critico arriva proprio nel momento in cui la pandemia di Covid-19 ha raggiunto il Brasile e sta mettendo in ginocchio il paese, minacciando in particolar modo le comunità indigene che vivono nelle aree forestali. Il governo del presidente Jair Bolsonaro, che sta attraversando mesi piuttosto burrascosi a causa di un probabile impeachment del proprio leader e di alcuni conflitti interni, sembra voler sfruttare il caos causato dall’epidemia per inasprire lo sfruttamento economico delle foreste brasiliane. Durante una riunione di governo, il ministro dell’Ambiente Ricardo Salles ha dichiarato che questo è il momento perfetto per attuare una deregulation nel comparto legislativo e burocratico dedicato alla tutela ambientale perché la stampa è distratta dall’epidemia. Il video del suo intervento, reso pubblico dalla Corte Suprema come parte di un’indagine, ha causato un’ondata di indignazione fra gli ambientalisti, da tempo impegnati nel contrastare e smascherare gli obiettivi di Bolsonaro.

Eppure, qualche settimana fa sembrava che l’attacco del governo alle zone boschive avesse subito una battuta d’arresto. Infatti, il disegno di legge emesso lo scorso dicembre dal presidente, chiamato MP910/2019, è scaduto prima che il Congresso lo approvasse. Il provvedimento – chiamato anche dei grileiros, dal nome di coloro che in Brasile si appropriano, spesso in modo illegale, di aree naturali per sfruttarle economicamente – avrebbe di fatto assegnato i territori a chi li ha occupati a partire dal 2011, permettendo così a chi ha distrutto ettari di foresta di grande valore ambientale per far spazio ad allevamenti e colture di diventarne proprietario. In altre parole, avrebbe regolarizzato la pratica del land grabbing, dimostrando che il governo approva l’occupazione del territorio, lo sostiene come parte dello sfruttamento delle risorse ambientali brasiliane e consente alle grandi aziende dell’agribusiness di espandere i propri possedimenti e la propria influenza.

Chi riteneva l’MP910 un pericolo per le foreste pluviali brasiliane non ha avuto tempo di gioire per la mancata approvazione del Congresso. Infatti, Bolsonaro e i suoi ministri sono subito tornati all’attacco, proponendo un nuovo disegno di legge, chiamato PL2633/2020. In una nota tecnica recapitata a tutti i parlamentari del Congresso, il Pubblico Ministero Federale (MPF) ha sottolineato che il provvedimento è soltanto una nuova versione dell’MP910 e che ne mantiene tutti gli aspetti controversi. Inoltre, il commento della procura mette in evidenza come il momento di crisi dovuto all’epidemia di Covid-19 non consentirebbe di discutere in modo appropriato gli emendamenti contenuti nel PL2633 e, anzi, una sua approvazione rapida potrebbe aumentare la penetrazione nelle regioni remote dell’Amazzonia in piena emergenza sanitaria.

Ma a preoccupare non sono soltanto le leggi. Dall’11 maggio in Brasile è stata attivata una procedura straordinaria in risposta all’epidemia di Covid-19: il Guarantee of Law and Order (Glo). Si tratta di una misura federale che prevede il dispiegamento di forze militari per garantire la sicurezza durante lo svolgimento di eventi di rilievo nazionale o per fronteggiare momenti di crisi interna. Per esempio, il Glo è stato attivato durante la visita di papa Francesco nel 2013 e per i giochi olimpici del 2016. Tuttavia, negli anni ’80 e ’90 in particolare, è stato impiegato per reprimere i disordini causati dagli scioperi di diverse categorie di lavoratori. Il timore diffuso è che tale militarizzazione possa aggravare la situazione nelle aree forestali, dove operano associazioni e ong che si battono per la salvaguardia dell’ambiente e dei diritti umani, alcune delle quali sono particolarmente sgradite a Bolsonaro e ai suoi ministri.

Se a questo aggiungiamo che il presidente brasiliano sta ponendo a capo di organi chiave per la gestione dell’ambiente i suoi fedelissimi, appare chiaro che l’Amazzonia e i suoi abitanti potrebbero presto trovarsi senza associazioni e organismi in grado di far valere i loro diritti e riportare la loro voce. Infatti, a dirigere l’Amazon Council, fondato a gennaio per rispondere alle critiche ricevute per la pessima gestione degli ecosistemi forestali nel 2019, Bolsonaro ha posto il suo vice-presidente: l’ex generale Hamilton Mourão. Stessa sorte è toccata all’Ibama, l’Istituto brasiliano dell’ambiente e delle risorse naturali rinnovabili, e al Funai, la Fondazione nazionale dell’Indio. Come ha sottolineato l’antropologo Eduardo Viveiros de Castro in una recente intervista, il Brasile si trova nell’occhio di una perfect storm, costituita da un’epidemia senza precedenti, una crisi economica serissima e un gruppo di politici senza scrupoli.

Senza che siano ancora arrivati gli incendi a peggiorare le cose, il 2020 delle aree forestali amazzoniche sembra già un anno dalle tinte fosche. Senza una riforma agraria radicale, in grado di regolarizzare l’uso del suolo e appianare le disuguaglianze nel settore agricolo, il territorio brasiliano, ricco di biodiversità e multietnico, è destinato a subire il continuo assalto dei colossi dell’agribusiness, che praticano allevamento e agricoltura su vasta scala. Settori per i quali l’Amazzonia ha un unico problema: è coperta di alberi.

