Cloud: NetApp annuncia l’acquisizione di Spot

4 June 2020 – 16:38

Staccando un assegno dall’importo pari a 450 milioni di dollari la statunitense NetApp ha finalizzato l’acquisto dell’azienda israeliana Spot.

