Zaia: no a Immuni, si alla Biosorveglianza

3 Giugno 2020 – 19:48

Luca Zaia ritiene inadeguata allo scopo Immuni e per la propria Regione spiega di voler perseguire invece la via della biosorveglianza.

The post Zaia: no a Immuni, si alla Biosorveglianza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico