Sega celebra i 60 anni con un bellissimo Game Gear Micro

3 Giugno 2020 – 18:23

(Foto: Sega)Per celebrare in modo unico i 60 anni dalla fondazione, Sega ha confezionato una piccola chicca imperdibile chiamata Game Gear Micro che è proprio una versione più che tascabile della sua console portatile più celebre. Grande meno di una carta di credito, il minuscolo gadget si troverà in quattro colori e avrà precaricato il gioco simbolo di casa, Sonic the Hedgehog.

Forse pochi sanno la storia originale di Sega, che fu fondata appunto il 3 giugno del 1960 in realtà da un americano ossia quel David Rosen ufficiale della Air Force di stanza in Giappone dopo la seconda guerra mondiale. In principio, Sega – che si chiamava Rosen Enterprises – si occupava di esportazione di oggetti d’arte. Diventò poi Standard Games per importare dagli Usa giochi elettronici a moneta e passò ai jukebox diventando definitivamente Service Games o, abbreviato, Sega.

Il primo gioco fu Periscope. Venne poi acquistata dal gruppo Gulf+Western e negli anni ’70 iniziò a produrre i primi videogiochi arcade per console del tempo come l’Atari 2600 (pronta a ritornare, rivisitata e rimodernizzata nell’hardware).

Le pietre miliari di Sega furono il Sega Genesis / Mega Drive nel 1989 e il Game Gear nel 1990 per rivaleggiare – invano – con il Game Boy di Nintendo. Nacque dunque Sonic the Hedgehog che doveva essere l’anti Super Mario. L’ultimo successo fu il Saturn del 1994 poi arrivò la Playstation, il Nintendo 64 e Sega si esibì nel canto del cigno con il Dreamcast per poi dedicarsi alla produzione di giochi e software fino alla recente ristrutturazione dal 2015 a oggi.

Per il sessantennale della fondazione, Sega Game Gear Micro si potrà acquistare nei colori nero, blu, giallo o rosso per ora è prevista la commercializzazione solo in Giappone dal 6 ottobre prossimo a un prezzo di 4980 yen pari a circa 40 euro.

L’anno scorso era stata presentata una versione rivisitata di Mega Drive con 40 giochi a bordo precaricati a un prezzo di 79,99 euro.

The post Sega celebra i 60 anni con un bellissimo Game Gear Micro appeared first on Wired.

Fonte: Wired